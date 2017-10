Pokémon GO - Halloween-Event-Leak zeigt Gen 3-Geister & Pikachu mit neuem Hut

Wir nähern uns der wohl unheimlichsten Zeit des Jahres und zur Feier veranstaltet Niantic ein Halloween-Event in Pokémon GO. Genaue Details dazu sind zwar noch nicht bekannt, Dataminern zufolge erwartet euch jedoch nicht nur ein finsterer neuer Ladebildschirm, sondern auch ein Remix der unheimlichen Lavandia-Musik.

Außerdem fanden die Experten im Spielcode immer mehr Hinweise auf die zeitnahe Einführung von Monstern der dritten Generation. Ein Leak bestätigt das Gerücht und zeigt jetzt die Sprites von Geister-Pokémon der dritten Generation und Pikachus neue Kopfbedeckung.

Gen 3-Geister und Pikachu mit Hexenhut

Im Apple Watch App Store ist der User jlr9 über folgendes Bild gestoßen, das er prompt auch auf Reddit teilte:

"Pokémon GO - Jetzt noch unheimlicher als je zuvor" heißt es im Shop. Zu sehen sind vier Geister und Pikachu. Während Gengar und Traunfugil bereits seit Längerem ihr Unwesen in Pokémon GO treiben, sehen wir dank des Leaks jetzt erstmals auch das Design von Zobiris und Zwirrlicht im Mobile-Spiel.

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen

Mehr: Pokémon GO - Niantic-Mitarbeiter dementiert Leak zu Ho-Oh

Außerdem bekommt Pikachu im Rahmen des Halloween-Events anscheinend ein gruseligeres Aussehen. Der Hexenhut ist die vierte besondere Kopfbedeckung (Weihnachts-Mütze, Party-Hut, Ash-Hut) für das gelbe Energiebündel.

Ihr seht, es wird in nächster Zeit spannend in der Welt von Pokémon GO. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen zu dem Halloween-Event oder der Veröffentlichung der dritten Generation gibt.