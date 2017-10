Pokémon GO - Update 0.79.2 bringt Audio-Files der 3. Generation, Release steht kurz bevor

Wir nähern uns offenbar mit großen Schritten der Einführung der dritten Generation in Pokémon GO. Mit dem letzen Update führte Niantic zunächst heimlich verschiedene Formen von zwei besonderen Monstern ins Spiel ein.

Jetzt steht das neue Update 0.79.2 kurz bevor. Dataminer konnten bereits einen ersten Blick erhaschen und haben neue Hinweise zum Release der dritten Generation und zum bevorstehenden Halloween-Event entdecken.

Auf Reddit verkündete das Pokémon GO-Netzwerk The Silph Road, dass das neue Update alle Sound-Files der dritten Generation - von Geckabor bis Deoxys - versteckt hält. Andere Informationen zu den kommenden Monstern wurden bereits vorher in den Code integriert; Niantic vervollständigt also Schritt für Schritt alle Daten für ihren baldigen Release.

Doch nicht nur das: Auch Informationen zu einer neue Medaille wollen die Dataminer entdeckt haben. Diese reiht sich anscheinend hinter den Abzeichen für Kanto (Gen 1) und Johto (Gen 2) ein und trägt den Namen "BADGE_POKEDEX_ENTRIES_GEN3".

Halloween-Event mit neuem Ladebildschirm & Musik

Wem diese Hinweise noch nicht eindeutig genug sind, der lässt sich vielleicht von dem neuen Ladebildschirm davon überzeugen, dass die Einführung der dritten Generation in greifbare Nähe rückt. Wir können uns zur wohl gruseligsten Zeit des Jahres offenbar auf Geist- und Unlicht-Monster der ersten, zweiten und dritten Generation freuen. Das passt auch gut zu der mysteriösen Ankündigung seitens der Pokémon Company, in der von der Jagd auf "neue" Taschenmonster die Rede war.

Außerdem wurden Daten zu einem unheimlichen Soundtrack gefunden, der dem einen oder anderen Fan der Spielreihe bekannt vorkommen könnte. Es handelt sich um einen Remix der Lavandia-Musik aus Pokémon Rot, Blau und Gelb.

Pokémon GO-Spieler können sich also offenbar auf viel Neues freuen. Wir erwarten die ersten Monster der neuen Generation zum Halloween-Event, der Rest der Biester sollte danach auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.