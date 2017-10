Während sich Pokémon GO-Spieler aktuell weltweit an legendären Raid-Bossen messen, plant Niantic offenbar heimlich, still und leise bereits die nächste spannende Neuerung. Das kürzlich veröffentlichte Update 0.77.1 für Android beziehungsweise Update 1.47.1 für iOS birgt nämlich neue Hinweise auf die Einführung der dritten Pokémon-Generation in das Mobile-Spiel.

Offiziell soll mit der neuen Version von Pokémon GO ein Bug behoben werden, durch den ihr nicht mit jedem Curveball ein entsprechender Bonus erzielen könnt. Dataminer haben allerdings einige zusätzliche Änderungen im Spiel-Code entdeckt: Das Update bringt auch die verschiedenen Formen der Pokémon Deoxys und Formeo ins Spiel.

Deoxys im Spiel-Code von Pokémon GO

Wie das Pokémon GO-Netzwerk The Silph Road auf Reddit verkündet, unterstützt das Spiel im Zuge des neuen Updates ab sofort die vier Varianten des legendären Deoxys. Je nach Situation kann das Psycho-Pokémon die normale, Angriffs-, Verteidigungs-, oder Initiative-Form annehmen.

Formeo im Spiel-Code von Pokémon GO

Auch Formeo ist ein besonderes Taschenmonster mit insgesamt vier verschiedenen Erscheinungsbildern. Je nach Wetterlage verwandelt es sich automatisch von seiner Normalform in die Regen-, Schnee- oder Sonnen-Form.

Wie die Entwickler die Varianten letzten Endes im Spiel umsetzen wollen, ist aktuell noch unklar. Im Fall von Deoxys könnte jede Form des legendären Biests ein eigener Raid-Boss werden. Die Formeo-Formen lassen darauf schließen, dass möglicherweise Wetter ins Mobile-Spiel eingeführt wird. Zur Zeit bleiben das aber nur wage Vermutungen zu Niantics Zukunfts-Plänen.

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen

Pokémon-Sounds der 3. Gen noch nicht im Spiel-Code

Obwohl diese Neuerungen die Vorfreude auf den Release der dritten Generation in Pokémon GO weiter befeuert, fehlen laut Dataminer nach wie vor die Sounds zu den neuen Monstern im Spiel-Code. Die dritte Generation wird also nicht heute und leider auch nicht morgen auf euch losgelassen. Aber Niantic bereitet die Veröffentlichung der neuen Monstern anscheinend akribisch vor.

