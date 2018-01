Pokémon GO - Niantic setzt kritisiertes EX-Raidsystem auch 2018 fort

Für einige Pokémon GO-Spieler startet das Jahr 2018 mit einer unerwarteten Chance auf Mewtu. Am Abend des 3. Januar 2018 hat Niantic die erste Einladungswelle des Jahres zu den exklusiven (EX-) Raids verschickt. Damit ist es offiziell: Auch im Jahr 2018 geht das von großen Teilen der Community kritisch hinterfragte EX-Raidsystem in die nächste Runde.

Viele Trainer sind unzufrieden mit dem EX-System, da sich Niantics EX-Pass-Generator kaum beeinflussen lässt. Niantic versicherte in der Vergangenheit, das System zu verbessern, einige aktive Spieler raiden und kämpfen dennoch täglich vergeblich ohne bisherige Einladung zu einem Rendezvous mit Mewtu.

EX-Raids: Chancen steigen mit höherem Spieler-Level

Laut dem Datensatz, den das Pokémon-Netzwerk The Silph Road gesammelt und auf Reddit veröffentlicht hat, haben diesmal vor allem Spieler eine Einladung erhalten, die zuvor noch keinen Mewtu-Bosskampf bestritten haben (53 % der Gesamteinladungen). Für etwa 26 % der eingeladenen Trainer ist es der zweite EX-Raidpass. Für die wenigsten Spieler (21%) es der dritte oder weitere EX-Raid.

Die meisten Trainer, die sich diesmal über einen der schwarz-grauen Raid-Pässe freuen können, sind auf Level 30 oder einer höheren Stufe (via Pokémon Go Hub).

Die ersten exklusiven Raids 2018 finden zu unterschiedlichen Zeit am Dienstag, den 9. Januar 2018, statt. Checkt eure Accounts, vielleicht habt auch ihr nächste Woche die Chance auf das gefürchtete Psycho-Pokémon. Falls ihr zu den Glücklichen gehört, die eine Einladung erhalten haben, könnt ihr euch mit unserem Mewtu Fang-Guide optimal auf den Kampf vorbereiten.

Wie findet ihr es, dass auch 2018 das EX-Raidsystem fortgeführt wird?