Pokémon GO-Spieler haben noch bis zum 21. August 2017 die Chance, das eigentlich nur in Australien aus dem Gras springende Känguru-Taschenmonster Kangama auch in ausgewählten europäischen Städten zu fangen. Wie zahlreiche Trainer im The Silph Road-Subreddit berichten, ist nun der Radius, in dem Kangama auftaucht, um 40 Kilometer erhöht worden.

Für die restlichen Tage des Pokémon GO-Mini-Events erhalten damit jetzt auch Spieler die Möglichkeit, Kangama zu fangen, die nicht unmittelbar in Berlin und Co., sondern etwas weiter außerhalb leben. Wie Comicbook berichtet, gelte der erhöhte Spawnradius auch für die Icognito-Formen "E" "U" "R" "O" sowie "P".

In diesen europäischen Städten findet ihr Kangama & Co.