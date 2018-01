Seit Release gibt es in Pokémon GO Regionals, also Monster, die nur in spezifischen Regionen der Welt erscheinen. Bisher hatten wir nur selten und in Rahmen von kurzzeitigen Events die Chance, die exklusiven Pokémon auch in Deutschland zu fangen. Heute berichten aber verschiedene Trainer aus Deutschland, dass sie Sengo im Spiel entdeckt haben - obwohl sich das Monster normalerweise nicht in Europa blicken lässt.

So wie beispielsweise Matthias Holze aus dem Raum Koblenz, der nicht lange fackelte und sich Sengo direkt geschnappt hat. Den Beweis liefert er auf Twitter und schreibt:

Auch andere User haben auf Twitter und Facebook von ihren Begegnungen mit Sengo berichtet. Was das erstmalige Erscheinen des Normal-Pokémon in Europa zu bedeuten hat, ist aktuell noch unklar. Eine offizielle Stellungnahme von Niantic steht bisher noch aus.

Sengo & Vipitis - Rotieren die Regionals?

Eventuell könnte es sich um einen Regionen-Wechsel von Sengo und Vipitis handeln. Vielleicht handelt es sich hierbei aber auch nur um einen Bug. Denn Minun und Plusle, die sich ebenfalls seit der Einführung der dritten Generation in Pokémon GO gemeinsam mit Sengo und Vipitis auf unterschiedlichen Kontinenten Blicken lassen, sind offenbar weiterhin in ihren vertrauten Regionen unterwegs.

Eine Rotation von regionalen Monstern würden Trainer sicherlich begrüßen, da es mit steigender Zahl an exklusiven Pokémon zunehmend schwerer wird, den Pokédex zu vervollständigen. Ein aktuelles Beispiel treibt es auf die Spitze: Das Taschenmonster Relicanth ist auf nur vier Inseln im Pazifik fangbar.

Wie findet ihr die Idee, dass regionale Pokémon die Plätze wechseln?