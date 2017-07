Seit dem vergangenen Wochenende haben etliche Trainer wieder einen handfesten Grund, die Straßen und Parks ihrer Städte zu fluten: Mit Lugia und Arktos gibt es endlich die ersten beiden legendären Pokémon in Pokémon GO.

Pokémon GO - So besiegt und fangt ihr Lugia am einfachsten

Pokémon GO - So besiegt und fangt ihr Arktos am einfachsten

Während es einigen Spielern im meinem Umfeld bereits gelang, erfolgreich aus den legendären Raids zu schreiten und sich die beiden mächtigen Biester unter den Nagel zu reißen, berichten etliche andere Arktos- und Lugia-Jäger auf Twitter von Problemen, Netzwerkschwierigkeiten und Frust (via Kotaku).

Totally lost ??? Lugia is really hard to defeat. Especially when there's no other players in the area. #Lugia is super hard! @PokemonGoApp pic.twitter.com/BX4xCG24FD — DAVO (@davoolson) July 23, 2017

"Voll verloren. Lugia ist echt schwer zu besiegen. Besonders dann, wenn keine anderen Spieler in der Nähe sind. Lugia ist superschwer!"

Legendary raids are very frustrating; 4 Articuno raids and 4 Lugia raids completed. Caught precisely 0 of them. Fml. #PokemonGO pic.twitter.com/HVNSeo9Dyt — Martijn(tje) (@RSMartijn) July 23, 2017

"Legendäre Raids sind sehr frustrierend. Vier Arktos-Raids und vier Lugia-Raids abgeschlossen. Ich habe genau null gefangen. Fml."

@NianticLabs this many people tackling Lugia, no one has gone past half Health of Lugia, network errors. How are kids supposed to do it?! pic.twitter.com/4bw1pfgbiu — Hannah (@hannycalderr) July 23, 2017

"@NianticLabs so viele Spieler greifen Lugia an und keiner ist unter die Hälfte der Lebensanzeige gekommen, Netzwerkfehler. Wie sollen die Kids das nur schaffen?!"

Die Schwierigkeiten waren im Vorfeld aber zu erwarten. Niantic warnte uns bei der Ankündigung der legendären Pokémon für den Mobile-Hit bereits vor, dass die Raid-Kämpfe gegen die legendären Biester im Vergleich zu den herkömmlichen Raids besonders herausfordernd sein werden. Verbindungsprobleme sollten im Idealfall nicht vorkommen, sind aber bei so vielen Spielern, die sich nach der Einführung von Arktos und Lugia auf die App stürzen, normal.

Nachvollziehbar ist der Frust der Pokémon GO-Spieler aber trotzdem. Viele Fans der GameFreak-RPGs wie Pokémon Rot und Blau sind es gewohnt, legendäre Pokémon mit einem starken Team im Rücken auf eigene Faust zu fangen – in den meisten Fällen sogar mit einem Meisterball, der eine 100-prozentige Fangchance garantiert. Meisterbälle gibt es aber noch nicht in Pokémon GO und somit müssen sich die meisten auf andere Spieler verlassen, die sich in manchen Ecken der Welt mal besser, mal schlechter zusammentrommeln lassen.

Die Chance, ein legendäres Biest in Pokémon GO zu fangen, beträgt laut Pokémon GO Hub gerade einmal zwei Prozent. Wenn wir Himmihbeeren benutzen, können wir die Wahrscheinlichkeit, dass Lugia und Arktos im Premierball bleiben, zwar etwas in die Höhe schrauben, auf unzählige Versuche müssen wir uns trotzdem einstellen.

Habt ihr auch Probleme, Lugia und Arktos zu fangen, dann werft einen Blick auf unsere Pokémon GO-Guides. Hier erklären wir euch, wie ihr Lugia in den Raids am besten besiegt und fangt. Und hier verraten wir euch einige Tipps für Arktos-Raids.