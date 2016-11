Pokémon GO - Welche Werte hat die 2. Generation?

Pokémon GO

Pokémon GO könnte schon bald das lang herbeigesehnte Update mit den Taschenmonstern der 2. Generation erhalten. Es soll Gerüchten zufolge noch im Dezember kommen und dann über 100 neue Pokémon einführen. Aber über welche Kampfwerte verfügen diese dann?

Mehr: Pokémon GO - Neue Tracking-Funktion geht endlich live, Deutschland muss noch warten

Diesen Fragen nimmt sich die Internetseite TheSilphRoad an, die verschiedene Tools und Tipps für Trainer bietet: Dort gibt es eine überaus praktische Übersicht aller Pokémon – und zwar auch von denen der 2. Generation. Die Werte der 2. Generation werden anhand der bekannten Formel errechnet, mit der auch die Werte der 1. Generation errechnet wurden. Die maximalen WP ergeben sich aus der ebenfalls bekannten WP-Formel in Kombination mit den Grundwerten.

Auf TheSilphRoad könnt ihr durch einfaches Haken-Setzen alle Pokémon miteinander vergleichen – auch die der 2. Generation sowie legendäre Pokémon finden sich in der praktischen Übersicht. Wenn ihr die Werte von Ho-oh, Scherox und Lugia wissen wollt, bitte hier entlang. So in etwa sieht das Ganze dann aus:

Pokémon GO - WP der 2. Generation

Freut ihr euch auf das Update, sofern es denn kommt?