Pokémon - Nächster Kinofilm soll neues Taschenmonster zeigen & Fans vermuten Pokémon Switch-Teaser

Das Pokémon-Franchise führt komplett neue Pokémon oft zuerst in Filmen ein, bevor sie ihren Weg in die Spiele finden. So könnte es auch jetzt wieder laufen: Bald kommt ein neuer Pokémon-Film und für die Nintendo Switch ist das nächste, große Pokémon-RPG in der Mache. Zu beidem überschlagen sich die Spekulationen geradezu.

Jetzt gibt es neue Appetit-anregende Häppchen in der Gerüchteküche. Im kommenden Pokémon-Kinofilm soll ein komplett neues Pokémon Premiere feiern, was gleichzeitig die Spekulationen um Pokémon Switch anheizt.

Sammelfiguren-Linie mit neuem Pokémon geleakt

Pokeshopper hat entdeckt, dass der Spielzeughersteller Takara Tomy ein völlig neues Pokémon listet und mit dem kommenden Film Pokémon - The Movie: Everyone's Story in Verbindung bringt. Da kommt offenbar eine ganze Reihe an neuen Sammelfiguren auf uns zu.

Enthüllt werden soll das neue Taschenmonster spätestens am 26. April, aber eine offizielle Ankündigung wird früher erwartet.

Neue Pokémon in Filmen einführen hat Tradition

Dass im neuen Film ein neues Pokémon vorgestellt wird, stellt keine allzu große Überraschung dar. In der Vergangenheit wurden neue Pokémon oft erst in den Filmen enthüllt und anschließend in Spiele implementiert. Donphan, Lucario, Zoroark und Feelinara waren allesamt zuerst in Filmen zu sehen, bevor wir sie fangen konnten. Wirklich interessant ist die Frage, ob das neue Taschenmonster dann tatsächlich in einem Spiel auftaucht – und vor allem, in welchem.

Erscheint das neue Pokémon in Ultrasonne & Ultramond ...

Wenn Pokémon - The Movie: Everyone's Story ein neues Taschenmonster einführt, dass später in einem Spiel landet, gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Entweder es handelt sich bei dem Pokémon um das einzige, das bisher geleakt, aber noch nicht offiziell angekündigt wurde. Dann bekommen wir es sowohl im Film als auch in Pokémon Ultrasonne und Ultramond bald mit Zeraora zu tun.

... oder auf der Nintendo Switch?

Oder aber die Macher teasen im Film mit dem neuen Monster auch ein komplett neues Pokémon-Spiel an, was ebenfalls Tradition im Pokémon-Franchise hat. Dann können wir in Pokémon - The Movie: Everyone's Story schon mal einen Ausblick auf das Pokémon-RPG für die Nintendo Switch erhaschen.

Pokémon - Der Film: Du bist dran!

Aktueller Pokémon-Film jetzt im kostenlosen Stream

Welches neue Pokémon kommt da wohl und in welchem Spiel könnte es auftauchen?

Pokémon Ultrasonne & Ultramond - Screenshots ansehen