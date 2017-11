PS Now - Sony erweitert den Streaming-Katalog um 20 zusätzliche PS4-Titel

PS Now lässt uns gegen eine monatliche Gebühr mittlerweile schon über 500 Spiele streamen, die wir dafür weder kaufen noch herunterladen müssen – wir brauchen dafür noch nicht einmal eine Konsole. Sony lässt sich nicht lumpen und erweitert die verfügbaren Spiele jetzt um 20 zusätzliche PS4-Titel. Sie alle sollen noch diesen Monat hinzukommen und in erster Linie handelt es sich bei den Spielen um Indie-Titel. Die Erweiterung des Line-Ups kann sich allerdings wirklich sehen lassen und hält einige echte Perlen bereit.

Da wäre zum Beispiel das meditative und absolut zauberhafte Unterwasser-Erlebnis Abzu, hier lohnt sich in jedem Fall ein Blick. This War of Mine: The Little Ones, das mit unzähligen Preisen ausgezeichnete Spiel versetzt uns im Krieg ausnahmsweise nicht in die Rolle eines Supersoldaten, sondern in die Haut von Zivilisten – die in erster Linie leiden. Kein Spiel, das im klassischen Sinne Spaß macht, aber eines, das gerade deshalb umso wichtiger ist.

Mehr: This War of Mine - Überlebens-Simulator wird um Kinder im Kriegsgebiet erweitert

Adventure-Fans können sich auf die Remastered-Version des Klassikers Day of the Tentacle freuen. Der Titel genießt zu Recht Kult-Status und kann seine Stärken dank des Remasters auch wieder voll ausspielen. Wer klassischen Point-and-Click-Adventures auch nur ansatzweise etwas abgewinnen kann und das Game noch nicht kennt, sollte das wirklich dringend nachholen. Wer auf klassischen Look und durchdachtes Gameplay steht, könnte sein Glück aber auch in The Swindle finden.

Mehr: PlayStation Now - Jetzt in Deutschland verfügbar, 7 Tage gratis PS4- & PS3-Spiele streamen

Die gesamte Liste der neu hinzu gekommenen Spiele gibt es auf dem offiziellen PlayStation-Blog oder hier:

ABZU

This War of Mine: The Little Ones

Day of the Tentacle Remastered

The Swindle

The Final Station

Ziggurat

Aragami

Republique

Stikbold! A Dodgeball Adventure

The Bug Butcher

The Deer God

Forestry 2017 - The Simulation

One Upon Light

Nom Nom Galaxy

Lovely Planet

Electronic Super Joy

Space Hulk

Rogue Stormers

NOVA-111

Poncho

Außerdem gibt Sony die beliebtesten PS Now-Titel im Oktober bekannt, allerdings wohl ohne Ranking:

Red Dead Redemption

Fallout New Vegas

Mortal Kombat

Dead Island Definitive Edition

WWE 2K16

Mafia II

Fallout 3

Injustice: Gods Among Us

Sid Meier's Civilization Revolution

The Last of Us

Nutzt ihr PS Now? Welche Titel sind eure Favoriten?