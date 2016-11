PS Plus - Download von Everybody's Gone to the Rapture derzeit nicht möglich

Everybody's Gone to the Rapture

Ab heute sind die neuen Gratis-Spiele für PS Plus-Abonnenten verfügbar, doch offenbar gibt es mit Everybody's Gone to the Rapture, dem Headliner der angebotenen PS4-Titel, einige Probleme. Derzeit lässt sich der Download des Spiels nicht starten und es wird eine Fehlermeldung angezeigt, die uns darauf hinweist, dass der Artikel momentan nicht verfügbar ist und wir etwas anderes auswählen sollen.

Mehr: PS Plus im November 2016 - Das sind die Gratis-Spiele

Sony ist der Sache schon auf der Spur und gab via Twitter bekannt, dass sie das Problem untersuchen.

We're aware of issues with Everybody's Gone to the Rapture not being available for some users. Thanks for your patience as we investigate — PlayStation Europe (@PlayStationEU) November 1, 2016

Es gibt aber einen kleinen Trick, den ihr probieren könnt und der auch bei mir schon geholfen hat. Wenn ihr den PlayStation Store im Browser öffnet und das Spiel mit einem Klick auf das Herz auf eure Wunschliste setzt, könnt ihr das Gratis-Spiel in den Warenkorb legen und den "Kauf" abschließen. Anschließend lässt sich Everybody's Gone to the Rapture ganz normal aus der Bibliothek herunterladen.

Seid ihr auch betroffen?