PS Plus im November 2016 - Das sind die Gratis-Spiele für PS4, PS3 & Vita

Auch im November gibt es wieder eine Reihe an kostenlosen Spielen, über die sich PS Plus-Abonnenten freuen dürfen. Unter anderem ist diesmal Everybody's Gone To The Rapture mit von der Partie.

von Hannes Rossow,

26.10.2016 17:52 Uhr