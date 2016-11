PS Plus im Dezember 2016 - Das sind die Gratis-Spiele für PS4, PS3 & Vita

Sony hat die kostenlose PS Plus-Spiele für den Dezember bekannt gegeben. Abonnenten dürfen sich unter anderem über Stories: The Path of Destinies sowie Invisible, Inc. freuen.

von Tim Hödl,

30.11.2016 18:10 Uhr