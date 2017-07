PS Plus - Spieler in Asien bekommen zusätzliches Gratis-Spiel geschenkt

Das monatliche Aufgebot der kostenlosen PS Plus-Spiele ist immer wieder ein Grund für lange Diskussionen darüber, warum Sony nicht endlich auch große Blockbuster zur Verfügung stellt. Zumindest mit dem Juli waren die meisten Spieler im Westen aber zufrieden, immerhin steckte das unterhaltsame Horror-Adventure Until Dawn im PS Plus-Paket.

Mehr: PS Plus - Sony will Service verbessern, um mehr Nutzer zu gewinnen

In den Monaten und Jahren davor haben wir allerdings oft nach Asien und Japan geschaut, wo oftmals mehr und teils auch größere Titel in das PS Plus-Programm rutschen. So dürfen japanische Fans über ihre PS Plus-Spiele sogar abstimmen und haben sich kurzerhand Killzone: Shadow Fall gesichert. Und als wäre das nicht genug, bekommen PS Plus-User aus Asien noch ein zusätzliches Spiel für den Monat Juli geschenkt.

Zur Feier der Ani-Com & Games-Messe in Hong Kong stellt PlayStation Asia mit Darksiders 2 - Deathinitive Edition einen weiteren Hochkaräter zur Verfügung, der ab dem 20. Juli bis zum 2. August kostenlos heruntergeladen werden kann.

Solche Dreingaben sind nicht ungewöhnlich, schon im Januar wurden passend zum chinesischen Neujahr Tales of Zestiria und God of War 3 Remastered zusätzlich ins Aufgebot genommen. Auch bei uns gab es mit dem Playlink-Titel That's You in diesem Monat ein Bonus-Spiel.

Fast schon ironisch dabei ist, dass dies auch die Reaktion auf die negative Stimmung von asiatischen PS Plus-Abonnenten sein könnte, die ausnahmsweise mal sehr unzufrieden mit ihrem monatlichen Geschenkpaket waren.

Würdet ihr euch auch mehr solche Überraschungstitel wünschen?