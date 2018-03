P.T. - So gruselig hätte Silent Hills 1998 ausgesehen

Obwohl der Playable Teaser (P.T.) zu Silent Hills schon lange aus dem PlayStation Store verschwunden ist, hat er noch lange nicht alle Horrorfans losgelassen. Zwischen Fan-Remakes in Unreal Engine 4, Datamining und Audio-Compilations entdecken nostalgische Spieler immer wieder neue Arten, sich mit P.T. zu beschäftigen - ganz abgesehen von all den Spielen, die er inspiriert hat.

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt der YouTube-Channel 98Demakes (via GameInformer). Er will uns nicht daran erinnern, wie gruselig P.T. auf PS4 war und Silent Hills hätte sein können. Stattdessen will er uns beweisen, dass der Teaser auch im Jahr 1998 auf der ersten PlayStation seinen Horror hätte verbreiten können.

Im Stil alter Horrorspiele und mit veraltetem Look lässt uns 98Demakes den Schrecken mit Retro-Feeling nacherleben und beweist, dass es keine polierte Grafik braucht, um sich orgentlich zu ängstigen. Wie P.T. 1998 hätte aussehen könnten, seht ihr hier: