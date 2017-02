Chris Redifield ist zurück in Resident Evil 7 und sieht etwas anders aus als in den Vorgängern.

Bereits letzten Monat kam das Gerücht auf, dass Chris Redfield im kostenlosen Resident Evil 7-DLC Not A Hero auftreten wird. Dataminer, die Hinweise auf die Rückkehr des Fan-Lieblings aus dem Programmcode des Survival-Horror-Spiels gefischt haben wollen, befeuerten die Gerüchteküche vor einigen Tagen erneut.

Jetzt macht Capcom den Auftritt von Chris Redfield in Not A Hero via Twitter offiziell.

Chris Redfield returns in the free “Not A Hero” DLC for #RE7 this Spring. Who or what is he chasing? Find out soon in this separate story. pic.twitter.com/vYQhSkfyVT — Resident Evil (@RE_Games) February 24, 2017

"Chris Redfield wird diesen Frühling im kostenlosen Resident Evil 7-DLC Not A Hero zurückkehren. Wen oder was wird er jagen? Findet es bald in dieser separaten Geschichte heraus."

Story-Details lässt Capcom also im Verborgenen. Mit dem Auftritt des Serien-Urgesteins dürfen wir uns sicherlich aber auf die ein oder andere Brücke freuen, die Not A Hero zur Hauptstory des Resident Evil 7-Universums schlägt. Den besagten Dataminern zufolge wird der Serien-Veteran im DLC auf die Jagd nach Lucas Baker gehen und dabei auf die Kreatur Extreme White Molded treffen.

Die Reaktion der Fans auf den neuen Look von Chris Redfield fällt indes verhalten aus. Unter dem Twitter-Post von Capcom tummeln sich etliche Resident Evil-Spieler, die sich unzufrieden mit dem Aussehen des Helden zeigen, der in Resident Evil 5 und Resident Evil 6 weitaus kräftiger erscheint (via Polygon).

Der DLC Resident Evil 7: Not A Hero erscheint im Frühjahr 2017 kostenlos für PC, Xbox One und PS4.

Freut ihr euch über die Rückkehr von Chris Redfield und was sagt ihr zu seinem Look?