Rime - Release-Termin bekannt, Nintendo Switch-Version kostet 10€ mehr als auf PS4 & Xbox One

Rime hat ein konkretes Release-Datum.

Im Januar hob Tequila Works das verloren geglaubte Puzzle-Adventure Rime mit einem neuen Trailer aus der Versenkung und datierte den Release auf Mai 2017. Jetzt haben die Macher den konkreten Termin bekannt gegeben: Rime erscheint am 26. Mai 2017 für PS4, Xbox One und den PC.

Wie Tequila Works mitteilt, wird das Spiel sowohl digital als auch im Einzelhandel für für 34,99 Euro angeboten werden. Für die Nintendo Switch-Fassung müssen wir hingegen 44,99 Euro bezahlen. Wann genau die Nintendo Switch-Version von Rime in den Läden steht, bleibt allerdings offen. Bislang ist von "Sommer 2017" die Rede.

In Rime schlüpfen wir in die Rolle eines gestrandeten Jungen, der sich durch eine mysteriöse Insel rätseln muss, um wieder nach Hause zu gelangen. Das Open World-Adventure wurde ursprünglich exklusiv für die PS4 angekündigt, fand mit Grey Box und Six Foot aber neue Publisher und wurde schließlich als Multiplattformtitel neu angekündigt.

Freut ihr euch auf Rime? Auf welcher Plattform werdet ihr den Titel spielen?