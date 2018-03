Seit dem 20. März können PC- und Xbox One-Spieler gemeinsam in Sea of Thieves in See stechen und die Weltmeere unsicher machen. Zumindest in der Theorie. Tatsächlich wollen aber so viele Freibeuter gleichzeitig auf Reisen gehen, dass die Server der unerwartet hohen Last nicht standhalten können.

Auf Twitter hielten die Entwickler die wartenden Fans am Release-Tag auf dem Laufenden. Im Vergleich zu den vorangegangen Beta-Tests, haben sich vier mal mehr Spieler eingeloggt. Obwohl es bei einer großen Zahl von Fans offenbar funktioniert, wie etliche Streams und Reaktionen zeigen, haben gleichzeitig weite Teile der Community Probleme.

We've added more information to our Launch Status Update article. Thanks again for your patience as our team works to bring smooth sailing to your shores. Be sure to check out the scheduled maintenance windows at the bottom too! https://t.co/mQmWUjjiJ8 pic.twitter.com/Zd59Y3RfiZ