Skyforge - PS4-Version des kostenlosen Action-MMOs angekündigt

Skyforge erscheint auch für PS4.

Nach einem erfolgreichen Start und zahlreichen Updates auf dem PC erscheint das Onlinerollenspiel Skyforge nun auch für PS4. Im Frühjahr 2017 soll der Startschuss fallen, wie Entwickler Allods Team in einer Pressemitteilung bekannt gab.

In Skyforge habt ihr die Wahl aus 14 unterschiedlichen Klassen, die ihr - und das ist das Alleinstellungsmerkmal des Spiels - jederzeit wechseln dürft. Es bleibt also euch überlassen, welche Klasse ihr gerade in einem Kampf hochlevelt.

Skyforge verspricht zudem herausfordernde PvE- und PvP-Inhalte. Das Action-MMO wird als Free2Play-Spiel kostenlos erhältlich sein. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, dafür aber bereits einen ersten einstimmenden Trailer, den ihr unterhalb der News findet. Zudem haben wir unsere Bildergalerie mit ein paar frischen Screenshots aufgestockt.

Würdet ihr Skyforge auf der PS4 mal ausprobieren?

