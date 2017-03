Skyforge - Release & Early Access-Start des Action-MMOs bekannt

Skyforge erscheint am 11. April 2017.

Der Entwickler Allods Team sowie der Publisher My.com haben heute per Pressemitteilung den Release des Action-MMOs Skyforge verraten. Demnach startet das kostenlose Online-Abenteuer am 28. März 2017 in die Early Access-Phase, bevor es am 11. April offiziell für die PS4 erscheint.

Um noch vor dem Release Zugang zum Spiel zu erhalten, benötigt ihr ein Early Adopter-Paket. Alle anderen können dann zwei Wochen später zum regulären Start einsteigen.

In Skyforge stehen euch 14 unterschiedliche und jederzeit wechselbare Klassen zur Wahl. Neben PvE-Inhalten wird es auch PvP-Kämpfe geben. Mehr Informationen sowie ein kostenloses Begrüßungsgeschenk findet ihr auf der offiziellen Website. Scrollt hier einfach nach unten und reserviert euch das "Unsterblicher"-Paket.

Skyforge - Ankündigungs-Trailer zur PS4-Version

Freut ihr euch auf Skyforge?