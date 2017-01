Square Enix - Gerücht: Deux Ex-Reihe liegt wegen Guardians of the Galaxy auf Eis

Deus Ex: Mankind Divided

Mit der Ankündigung, gemeinsam mit Marvel an gleich mehreren Videospielen zu arbeiten, überraschte Square Enix viele Fans. Zwar durften wir einen Teaser-Trailer zum Mammut-Projekt sehen, doch außer der Information, dass ein Avengers-Spiel den Anfang macht, gab es bislang kaum Details zu der Zusammenarbeit.

Wie Eurogamer von anonymen Quellen erfahren haben will, kümmern sich die Tomb Raider-Macher von Crystal Dynamics um das Avengers-Projekt, während ein kleines Team von Eidos Montreal hier einerseits aushilft, aber auch schon am nächsten Marvel-Titel werkelt. Dabei soll es sich um eine Adaption zu Guardians of the Galaxy handeln.

Details zu den beiden Marvel-Spielen gibt es weiterhin nicht. Doch wie Eurogamer berichtet, scheint dieser neue Workload dafür zu sorgen, dass die Deus Ex-Reihe für die nächsten Jahre auf Eis gelegt wird. Zunächst steht bei den Deus Ex-Machern das neue Lara Croft-Spiel Shadow of the Tomb Raider an, das bereits geleakt wurde.

Auch dass die Verkaufszahlen von Deus Ex: Mankind Divided hinter den Erwartungen zurückblieben, soll ein Grund dafür sein, dass sich Adam Jensen zukünftig hinten anstellen muss. Von offizieller Seite heißt es, dass Square Enix weiterhin Mankind Divided mit Inhalten unterstützen, sich aber auch auf Crystal Dynamics und das Marvel-Projekt konzentrieren wird.

