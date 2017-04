Star Wars 8: Die Letzten Jedi - Das könnten Luke Skywalkers Worte aus dem Trailer bedeuten

Was meint Luke am Ende des Trailers zu Star Wars: Episode 8?

"It's time for the Jedi ... to end" (Die Zeit der Jedi ... ist zu Ende) - mit diesen Worten sorgte Luke Skywalker am Ende des ersten Trailers zu Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi (The Last Jedi) am vergangenen Wochenende vermutlich für Millionen aufgerissene Augenpaare. Nachdem der Trailer zum kommenden Star Wars-Film von Regisseur Rian Johnson auf der Star Wars Celebration 2017 in Orlando gezeigt wurde, steckten etliche Fans die Köpfe zusammen, um über die Bedeutung von Lukes Worten zu spekulieren. Imgur-User CaptainHavoc stellt eine Theorie auf, die alles andere als abwegig klingt.

Das Ende der Jedi?

Was könnte Luke Skywalker damit meinen, dass die Zeit der Jedi zu Ende sei? CaptainHavocs Erklärung beginnt bei Jedi-Meister Yoda, der nach seinem Kampf gegen Palpatine einen fatalen Fehler der Jedi realisiert. Im Buch zum Film Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith verdeutlicht Yoda Obi-Wan, dass die Jedi durch ihr hartes Training und das Befolgen ihrer strengen Richtlinien die Dunkle Seite vernachlässigten.

Während sich die Jedi tausend Jahre lang darauf vorbereiteten, den letzten Krieg gegen die Sith mit alten Methoden noch einmal zu kämpfen, nutzten die Sith die Zeit, um sich weiterzuentwickeln und anzupassen. Anders als die Jedi haben sie nicht nur die Macht selbst, sondern auch die Helle Seite studiert - und konnten am Ende von Die Rache der Sith dadurch gewinnen.

Eine neue Generation

Deshalb entschieden sich Obi-Wan und Yoda dagegen, Luke und Leia von Kindesbeinen an als Jedi auszubilden. Anstatt sie von Anfang an zu disziplinieren und sie mit der Macht und den Methoden der Jedi vertraut zu machen, warteten Obi-Wan und Yoda darauf, dass die Macht selbst zu den Geschwistern findet und den richtigen Zeitpunkt für den Beginn des Jedi-Trainings verrät. Damit hatten Obi-Wan und Yoda Recht: Wären Luke und Leia anders aufgewachsen, hätte Luke niemals die nötigen Fähigkeiten erlangt, um den Todesstern in seinem X-Wing zu zerstören, und Leia wäre niemals die große Rebellen-Anführerin geworden, die sie war.

Luke wusste lange nichts von der Macht und den Jedi.

Und was heißt das jetzt?

Luke, der auf Dagobah selbst unter Yoda trainiert hat, begab sich nach dem Kollaps des Imperiums auf die Suche nach Jedi-Wissen. CaptainHavoc vermutet, dass er in dieser Zeit herausgefunden haben könnte, dass das Jedi-Wissen sehr lückenhaft ist. Außerdem könnte Luke nach dem Zusammenbruch seiner neuen Jedi-Akademie durch die Hand von Kylo Ren und der First Order zum dem Schluss gekommen sein, dass der alte Jedi-Orden nicht mehr gerettet werden kann und stattdessen ein neuer Orden mit neuen Richtlinien entstehen muss.

Wenn Luke also sagt, dass die Zeit der Jedi zu Ende ist, dann meint er damit das Ende der strikten Regeln des Jedi-Ordens und seiner Ignoranz gegenüber der Dunklen Seite der Macht. Luke meint keineswegs, dass die Jedi die Macht aufgeben oder zur Dunklen Seite hinüberwechseln sollen. Er wünscht sich einen neuen Jedi-Kodex, der sich selbst aufrechterhalten kann und seine Befolger dazu anhält, die Macht noch genauer zu studieren. Nur so können die Jedi die Galaxie beschützen, ohne der Dunklen Seite zu unterliegen.

Luke wäre demnach mit einem Gray Jedi (von vielen auch Grey Jedi geschrieben) vergleichbar. Die Gray Jedi handeln weder nach dem (alten) Kodex der Jedi noch nach dem Kodex der Sith, sondern haben stattdessen ihre eigene Beziehung zur Macht. Und das wiederum würde wunderbar zu (G)Reys Namen passen, die in Episode 8 von Luke trainiert wird...

Star Wars: The Last Jedi - Erster Teaser-Trailer für Episode 8 zeigt das Ende der Jedi

Ob die Theorie stimmt, erfahren wir am 14. Dezember 2017. Dann kommt Star Wars Episode 8: Die Letzten Jedi in die Kinos. Im Film soll die Beziehung zwischen Rey und Luke im Mittelpunkt stehen. Außerdem könnten wir endlich erfahren, wer die Eltern der jungen Heldin sind.

Was haltet ihr von dieser Theorie?