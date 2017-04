Star Wars Battlefront 2 - Großes FAQ: Alles, was wir bisher wissen

Star Wars: Battlefront 2 erscheint noch dieses Jahr und hat bereits einige Details und Features über sich verraten.

Vergangenes Wochenende durften Star Wars-Fans bis zur Erschöpfung in einen Freudentaumel verfallen: Nachdem auf der Star Wars Celebration Mitglieder des Casts von Star Wars: Episode 8 - Die letzten Jedi aus dem Nähkästchen plauderten, setzte EA gemeinsam mit dem Entwicklerteam von Star Wars: Battlefront 2 dem Ganzen noch die Krone auf: Neben einem neuen Teaser erfuhren wir eine ganze Menge Neuigkeiten über den kommenden SciFi-Shooter. Ich habe für euch alle bisher bekannten Informationen in ein FAQ gepresst und hoffe, dass keine Fragen offen bleiben - wenn doch, dann schreibt sie in den Kommentarbereich!

Wann erscheint Star Wars Battlefront 2?

Star Wars: Battlefront 2 hat seit der Star Wars Celebration ein festes Release-Datum: Der Shooter erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC - exakt zwei Jahre nach dem Verkaufsstart des ersten Teils.

Welche Editionen für Star Wars Battlefront 2 sind geplant?

Ab sofort ist die Vorbestellung von Star Wars: Battlefront 2 möglich und interessierte Käufer können aus zwei verschiedenen Editionen wählen.

Neben der Standard-Version, die nichts weiter, als das Spiel selbst enthält, bietet EA auch die Elite Trooper Deluxe Edition an, mit der ihr bereits am 14. November auf die Server losstarten könnt. Außerdem beinhaltet die Deluxe Edition folgende Packs, die mir im Hinblick auf das Multiplayer-Balancing schon jetzt ein wenig Sorgen bereiten:

Verbesserte Versionen aller 4 Trupplerklassen (Offizier, Sturm, Schwer, und Spezialist)

4 Fähigkeitsverbesserungen - eine für jede Trupplerklasse

Eliteoffizier-Upgrade-Pack (Blurrg-1120-Blaster, Grifferweiterungs-Modifikation und die Fähigkeit Kampfkommando)

Schwermetall-Upgrade-Pack (FWMB-10 Megablaster, Gasentnahme-Modifikation und die Fähigkeit Körperschild)

Sturmangriff-Upgrade-Pack (CR-2 mit Abzug-Modifikation und Granatenfähigkeit)

Meisterspezialist-Upgrade-Pack (A280-CFE-Blastergewehr mit Visier-Modifikation und die Fähigkeit Laser-Stolpermine)

Vorbesteller erhalten außerdem drei exklusive Kostüme für Rey, Kylo Ren und den Millenium Falcon.

Ist die Geschichte von Star Wars: Battlefront 2 Teil des offiziellen Kanons?

Zunächst einmal: Ja, ihr habt richtig gelesen. Star Wars: Battlefront 2 wird im Gegensatz zu seinem Vorgänger und auf Wunsch zehntausender Fans eine eigene Geschichte erzählen. Sowohl ein geleakter Trailer wie auch der offizielle Teaser zeigen bereits erste Bilder, die uns auf diese Kampagne einstimmen werden. Knallharte Fakten kennen wir allerdings bereits auch.

Wir werden in die Haut der Pilotin Iden Versio schlüpfen, die das berüchtigte Inferno Squad des Imperiums anführt. Zusammen mit ihrem Team soll sie Rache für den terroristischen Akt der Todesstern-Zerstörung durch die Rebellen nehmen. Damit deckt das Spiel eine 30 Jahre währende Lücke zwischen Episode VI und VII ab und lässt uns hin und wieder auch in die Haut bekannterer Star Wars-Helden schlüpfen. Ich hatte mit meiner Theorie, die ich vergangene Woche begeistert in die Tastatur gehämmert habe, also leider nicht recht.

Die Geschichte steht im Einklang mit dem offiziellen Star Wars-Kanon, erzählt von der Entstehung des First Orders und könnte damit theoretisch auch als Grundlage für einen Film hergehalten werden. Co-Autor der Kampagnen-Story ist übrigens Walt Williams, der Lead Writer des gefeierten Shooters Spec Ops: The Line war.

Wird es einen Koop-Modus geben?

Ja, allerdings nur für PS4 und Xbox One. PC-Spieler müssen auf das gemeinsame Rutschen vor dem Bildschirm leider verzichten. Offenbar soll es neben dem bloßen Feature sogar einige kosmetische Verschönerungen geben, die nur in diesem besonderen Zweier-Modus freigeschaltet werden können.

Müssen wir wieder mit einem Season-Pass rechnen?

Season Pässe gehören zwar generell schon nicht zu den beliebtesten Features eines Videospiels, aber bei Star Wars: Battlefront sorgte diese künstliche Trennwand in der Community für ganz besonders spürbare Negativ-Effekte. Die Fans verteilten sich auf die vielen, nach und nach neu eingeführten Spielmodi und Karten und behinderten damit das reibungslose Funktionieren des Matchmakings.

All das wissen glücklicherweise auch die Entwickler und so soll es in Star Wars Battlefront 2 keinen Season Pass geben, sondern "etwas anderes". Was genau das sein wird, wollten uns die offiziellen Ansprechpartner bisher allerdings nicht verraten.

Welche Features wünscht sich die Community von dem Nachfolger?

Wir haben euch um eure Meinung gefragt, welches Feature unbedingt in Battlefront 2 auftauchen soll. Derzeit liegt der Wunsch nach einer umfangreichen Kampagne weit vorne. Wie es mit den übrigen Meldungen aussieht, erfahrt ihr hier.

Warum sollte mich Star Wars Battlefront 2 interessieren, wenn mir der Vorgänger nicht gefiel?

Eine sehr gute Frage zum Abschluss! Wer grundsätzlich Shooter für sich abgeschrieben hat und auch kein Fan des SciFi-Settings ist, der wird es wohl auch in Star Wars: Battlefront 2 schwer haben. Ansonsten haben scheint der Nachfolger in genau die richtigen Breschen springen zu wollen, die dem Vorgänger so viel Kritik eingebracht wird.

Insbesondere die Ankündigung einer Einzelspieler-Kampagne mit frischer Perspektive aus dem Imperium und weiblicher Heldin, sowie der Verzicht auf einen klassischen Season Pass sind allesamt gute Gründe, Star Wars: Battlefront 2 zumindest auf dem Radar zu behalten.

Habt ihr noch Fragen? Wie ist eure Meinung bisher zu Star Wars: Battlefront 2?