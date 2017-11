Star Wars: Projekt Ragtag - EA verteidigt die Visceral-Schließung & will Teile des Spiels weiterverwenden

Dass Electronic Arts das Entwicklerstudio Visceral Games geschlossen hat, sorgt seitdem für langanhaltende Diskussionen rund um die gesamte Branche. Während manche behaupten, damit sei das Ende der Singleplayer-Spiele eingeläutet, erklären andere schlichtweg, dass alles einfach wieder einmal komplizierter wird. Jetzt meldet sich EA selbst noch einmal zu Wort und spricht über die Schließung von Visceral sowie die Zukunft des Star Wars-Spiels, das sich dort in der Entwicklung befand. EA verteidigt und erklärt seine Entscheidung (via Gamespot):

Mehr: Star Wars: Projekt Ragtag - Nicht wegen Singleplayer-Fokus eingestellt, Visceral Games hatte viele Probleme

Das bisher Projekt Ragtag betitelte Star Wars-Spiel von Visceral Games wird nun nicht vollständig eingestampft, aber generalüberholt. Der Fokus soll sich ändern, aber EA hofft, Teile der Arbeit von Visceral Games weiter verwenden zu können.

Mehr: God of War - Director verteidigt Singleplayer-Spiele nach Schließung von Visceral Games

"Vielleicht habt ihr die Konversation rund um Singleplayer versus Multiplayer oder Singleplayer versus Live-Service gehört. Es geht nicht um diese Konversation. Es war nicht deswegen, 'weil das ein Singleplayer-Spiel ist und es ein Live-Service sein muss'. Es geht vielmehr darum: 'Wie kommen wir an einen Punkt, an dem die gesamte Gameplay-Erfahrung für die Spieler richtig ist?' Wir glauben immer noch sehr stark an die Star Wars-IP."