Super Mario Maker 3DS - Erste Eindrücke der Taschenversion

Super Mario Maker erscheint am 2. Dezember auch für den Nintendo 3DS.

Mit Super Mario Maker lässt uns Nintendo auf der Wii U seit 2015 eigene Mario-Levels zusammenklöppeln, spielen und mit der Welt teilen - hier findet ihr unsere große Vorstellung der Wii-U-Version. Das Konzept funktioniert offenbar so gut, dass im Dezember 2016 auch eine Version für den 3DS erscheint. Harald Ebert von Nintendo Deutschland hat uns in der Redaktion besucht und uns einen 3DS samt Super Mario Maker 3DS in die Hand gedrückt. Nachfolgend findet ihr unsere ersten Eindrücke.

Das generelle Prinzip von Super Mario Maker bleibt auch auf dem 3DS bestehen. Man kann entweder eigene Level bauen oder diese spielen.

Allerdings ist Super Mario Maker 3DS keine 1:1-Umsetzung , sondern ein eigenständiges Spiel.

Die wohl größte Änderung im Vergleich zur Wii-U-Version betrifft die Mario-Herausforderungen, also den Einzelspieler-Modus, in dem man vorgefertigte Level durchläuft. Waren es in der Wii-U-Fassung lediglich 10 Levels, wurde die 3DS-Version ordentlich aufgestockt. Eine genaue Zahl dürfen wir noch nicht nennen, es gibt aber mindestens 10 Welten mit jeweils 4 Levels. Der Schwierigkeitsgrad steigt gewohnt von Welt zu Welt an und wird schon in der dritten Welt ziemlich knifflig.

Jeder Level hat zwei zusätzliche optionale Münzherausforderungen, die wir beim Anspielen ziemlich motivierend finden. So müssen wir zum Beispiel in einem Abschnitt alle Piranhapflanzen ausschalten, in einem anderen Level müssen wir hingegen ans Ziel kommen ohne zu springen. Für abgeschlossene Welten und Herausforderungen schalten wir neue Objekte und Aktionen für den Editor frei.

Generell sollen viele Objekte schneller freigeschaltet werden als in der Wii-U-Version - klasse.

Super Mario Maker für 3DS - Trailer zeigt Neuerungen der Handheld-Version