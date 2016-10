Super Mario Run - Endless Runner soll so erfolgreich werden wie Pokémon GO

Super Mario Run - Gameplay-Trailer des ersten exklusiven Mario-Spiels für Smartphones

Egal wie man nun (mittlerweile) zu Pokémon GO steht, eines lässt sich mit Sicherheit nicht verleugnen: Die heimliche Sport-App, die sich als Videospiel tarnt, war der größte Gaming-Hit des Sommers. Kein Wunder also, dass viele sich wünschen, diesen Erfolg nachzuahmen - unter anderem Nintendo selbst.

In einem Interview gab Tatsumi Kimishima, Präsident von Nintendo, zu, dass sie mit Super Mario Run kein geringeres Ziel hätten, als in die Fußstapfen von Pokémon GO zu treten.

Das während des Apple Events angekündigte Spiel soll diesen Dezember in 150 Ländern auf iPhone und iPad erscheinen und den beliebten Klempner auf mobile Geräte bringen. Dieses Mal rennt allerdings er und nicht ihr.

Gegenüber Bloomberg erklärte Tatsumi Kimishima, dass sie hohe Erwartungen bezüglich Super Mario Run hätten.

Diese Zuversicht begründet er unter anderem damit, dass sich bereits 20 Millionen Menschen angemeldet hätten, benachrichtigt zu werden, sobald das Spiel erscheint. Ein Analyst ging Anfang September sogar so weit zu sagen, dass er über eine Milliarde Downloads der kostenlosen Version der App erwarte:

To clarify what I mean by predicting 1 billion+ downloads for Super Mario Run: this is for the initial (*free*) DL of the app. 1bn easy.