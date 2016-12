Super Mario Run - Laut Nintendo über 40 Millionen Downloads nach 4 Tagen

Super Mario Run

In den Tagen nach dem iOS-Release von Super Mario Run gab es zahlreiche Berichte darüber, wie erfolgreich der Klempner nun auf den Mobile-Markt gehüpft ist. Jetzt meldete sich Nintendo selbst zu Wort (via GameSpot) und gab offizielle Zahlen bekannt. Demnach wurde Super Mario Run in nur vier Tagen stolze 40 Millionen Mal heruntergeladen.

Wie viele von diesen Spielern aber auch Geld für Super Mario Run ausgegeben haben, hat Nintendo nicht verraten. Der Download der App selbst ist zwar kostenlos, aber wer Zugriff auf alle Welten und Level haben möchte, muss 9,99 Euro zahlen. Dennoch sind diese Zahlen beeindruckend, auch wenn die gigantische Marketingkampagne hier sicher geholfen haben dürfte.

Wann die Android-Version von Super Mario Run erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell schwirren jedoch APK-Downloads durch das Netz, die sich jedoch als Malware entpuppen. Seid also bitte vorsichtig.

Habt ihr euch die anderen Level schon gekauft?