In Super Mario Run gibt es nun Freundesrennen.

Von Anfang an wunderte ich mich darüber, warum man in der Toad-Rally von Super Mario Run nur gegen zufällige Spieler antreten und nicht seine eigenen Freunde herausfordern kann. Wenn es euch auch so geht, dann dürft ihr heute aufatmen.

Ab sofort gibt es nämlich den neuen Spielmodus "Freundesrennen". Ihr braucht lediglich einen Kumpel in der Freundesliste auszuwählen und ihm eine Herausforderung schicken. Dann könnt ihr beide durch die zufällig ausgewürfelte Welt flitzen.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen. Zunächst einmal werden euch sämtliche eingesammelte Münzen sowie zufriedengestellte Toads nicht angerechnet - ihr könnt also weder Toads für euer Königreich gewinnen noch verlieren. Dabei ist die Jagd nach Toads eigentlich der Hauptsinn des ganzen Spielmodus.

Darüber hinaus dürft ihr pro Tag nur eine gewisse Anzahl an Herausforderungen starten, je nachdem, wie viele Welten ihr bereits freigeschaltet habt:

Welten-Modus Anzahl Freundesrennen möglich Welt 1 nicht geschafft 1 mal Welt 1 geschafft 3 mal Welt 2 geschafft 5 mal

Habt ihr den Welten-Modus schon abgeschlossen?