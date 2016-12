Super Mario Run - Nur mit ständiger Internetverbindung spielbar

Super Mario Run - Ohne Internet gibt es keinen Spielspaß.

Es dauert nicht mehr lange bis Nintendo mit Super Mario Run das wohl größte Experiment starten, das der japanische Traditionskonzern in den letzten Jahren gewagt hat. Mit der Entscheidung, Super Mario auf Smartphones zu holen und das Spiel in über 150 Ländern zu veröffentlichten, könnte Nintendo eine ganz neue Zielgruppe erschließen.

Aber es werden nicht nur Grenzen abgebaut, sondern auch neue gezogen. Im Gespräch mit Mashable sprach Super Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto über das Mobile-Spiel und die Entscheidung, eine ständige Online-Verbindung zu verlangen. Wer keinen Zugang zum Internet hat, wird Super Mario Run nicht spielen können. Damit wolle Nintendo "Sicherheit" gewährleisten und gegen Software-Piraterie vorgehen.

"Wir wollten in der Lage sein, die Netzwerk-Verbindung zu nutzen, um sicherzustellen, dass die drei Spielmodi miteinander funktionieren und um die App so anbieten zu können, dass die Software sicher bleibt und die User in einer stabilen Umgebungen spielen können."

Es war zwar zwischendurch geplant, den World Tour-Modus auch offline anzubieten, dies hätte aber auch die Zusammenwirkung mit den anderen beiden Modi geschadet, die auf den Online-Speicher angewiesen sind. Wer Super Mario Run also morgens in der U-Bahn oder im Zug spielen möchte, in denen die Internetverbindung leidet, muss also mit Einschränkungen rechnen.

Was haltet ihr von dieser Einschränkung?