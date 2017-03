Super Mario Run - Releasetermin für Android-Version endlich bekannt

Super Mario Run kommt bald auch für Android-Geräte.

Mittlerweile scheint das Mobile-Debüt von Super Mario schon fast wieder aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden zu sein, der kommende Android-Release des Endless Runners könnte aber für einen zweiten Frühling sorgen. Jetzt gab Nintendo nämlich den offiziellen Releastermin für die Android-Version von Super Mario Run bekannt.

Demnach dürfen wartende Fans ab dem 23. März endlich ebenfalls Münzen sammeln und ganz nebenbei noch ein kleines Königreich aus dem Boden stampfen. Die Android-Fassung erscheint zeitgleich mit dem Update 2.0.0, für das jedoch noch keine weiteren Details bekannt sind.

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt