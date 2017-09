The Last of Us 2 - Neues offizielles Poster gibt versteckte Hinweise auf die Story

Am 26. September ist in The Last of Us die Welt untergegangen. Der Großteil der Erdbevölkerung hat sich in grässliche, von Pilzen zerfressene Zombies verwandelt, die nun nach dem Leben des letzten Restes der Menschheit trachten. Eigentlich kein Tag, den man feiern sollte. Aber ohne den Outbreak Day wäre die beste Videospielgeschichte der letzten Jahre eine andere gewesen.

Um den Tag zu feiern, an dem der Cordyceps Virus ausgebrochen ist, um anschließend die Welt zu unterjochen, veröffentlicht Entwicklerstudio Naughty Dog jedes Jahr eine Handvoll neues The Last of Us-Merchandise - dieses Jahr gibt es neben einem The Last of Us: Part 2-Shirt und einem PS4-Theme im Stil des Sequels ein neues Poster aus dem Zeichenstift des Künstlers Kevin Tong, der auch das The Last of Us 2-Poster des Outbreak Days 2016 gestaltete.

Wer den ersten Teil von The Last of Us nicht gespielt hat, sollte sich der folgenden Spoiler bewusst sein!

Die Geheimnisse des The Last of Us 2-Posters

Das diesjährige The Last of Us 2-Poster unterscheidet sich in vielerlei Punkten von dem Poster aus dem vergangenen Jahr und birgt einige Geheimnisse, die uns ein wenig mehr über die Geschichte des kommenden Naughty Dog-Blockbusters verraten könnten (via IGN). Ihr könnt beide Poster mithilfe des unteren Sliders miteinander vergleichen. Auf der linken Seite seht ihr das neue, auf der rechten das alte.

Das Poster vom Outbreak Day 2016-Poster zeigt den Arm von Heldin Ellie, ihr typisches Klappmesser und ihr neues Tattoo. Das diesjährige Artwork bildet im Grunde das exakte Gegenstück. Wir sehen einen - vermutlich - männlichen Arm mit einem Hammer, der Joel gehören könnte, einer der beiden Hauptfiguren des ersten Teils, dessen Rolle im Sequel bislang ungewiss ist.

Die Farben des Posters sind dunkler, der Ton ist aggressiver, während das Poster mit Ellie in hellen, optimistischen Farben erstrahlt. Könnte dieser Kontrast darauf hindeuten, dass beide Charaktere in The Last of Us 2 voneinander getrennt sind und gegensätzliche Ziele verfolgen? Das Ende des ersten Teils bildet zumindest eine gute Vorlage für einen Konflikt zwischen den beiden Figuren, den das Sequel behandeln könnte.

Joel, der einsame Wolf

Wenn wir etwas genauer auf das neue The Last of Us 2-Poster schauen, dann erkennen wir in der Bildmitte die Umrisse eines Wolfkopfes: Das brennende Auto unter dem The Last of Us-Schriftzug bildet die Nase, die Baumwipfel die Ohren.

Was könnte der Wolf bedeuten? IGN schlägt zweierlei Interpretationsmöglichkeiten vor: Zum einen könnten wilde Tiere, die möglicherweise ebenfalls vom Cordyceps zombifiziert worden sind, eine Rolle in der Story und im Gameplay von The Last of Us 2 spielen. Zum anderen könnte das Tier symbolisieren, dass Joel im Sequel als einsamer Wolf umherstreift, getrennt von Ellie und jeglichen anderen Charakteren. Und das wiederum würde die Theorie untermauern, dass Joel und Ellie in The Last of Us 2 nach gegensätzlichen Zielen eifern.

Bei den vorherigen Ausführungen handelt es sich natürlich nur um Spekulationen. Ob die sich letztendlich bewahrheiten, erfahren wir spätestens, wenn The Last of Us 2 erschienen ist. Einen genauen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht. The Last of Us 2 befindet sich derzeit für die PS4 in Entwicklung. Neue Infos zu The Last of Us 2 könnte Sony allerdings im Rahmen der PlayStation Experience 2017 (PSX) bekannt geben, die am 9. und 10. Dezember stattfindet.