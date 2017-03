Die wichtigsten Tests und Wertungen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Lange haben wir warten müssen, doch jetzt dürfen wir endlich darüber reden, wie gut uns The Legend of Zelda: Breath of the Wild wirklich gefallen hat. Kollege Mirco ist hin und weg und hat im offiziellen GamePro-Test eine Wertung von 94 vergeben.

"Breath of the Wild ist trotz oder gerade weil es so anders ist für mich eines der besten Spiele der Serie - das man übrigens auch ohne Kenntnisse der Vorgänger genießen kann. Fans und Kenner freuen sich hingegen auf bekannte Charakter wie den Händler Terri und die Korok-Kreaturen aus The Wind Waker. Die neue Form der Dungeons ist hingegen diskussionswürdig. Ich finde die Art und Weise, wie sie inszeniert sind, aber sehr stimmig. Jeder Zelda-Fan und jeder Switch-Besitzer muss Breath of the Wild spielen. Punkt."

Aber auch international überschlägt sich die Presse mit Bestwertungen und Höchstnoten für das Nintendo Switch-Debüt der Zelda-Reihe. Wir haben auf Metacritic und OpenCritic gestöbert und euch die wichtigsten Wertungen und Meinungen der Kritiker eingeholt.