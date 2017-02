Einige haben bereits Eindrücke von der Wii U-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sammeln können.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zwar erst am 3. März 2017 für Wii U und Nintendo Switch, ein paar Spieler hatten aber schon die Gelegenheit, ein paar Stunden in der Open World von Hyrule zu verbringen und auf NeoGAF und Reddit ihre Eindrücke mitzuteilen.

Während einige User davon berichten, dass mancherorts Händler das Spiel bereits verkaufen, haben Spieler bereits in der letzten Woche einen Weg gefunden, verschlüsselte Breath of the Wild-Daten von Nintendo herunterzuladen und sie auf der Wii U spielbar zu machen. Die folgenden Spieler-Eindrücke beziehen sich auf die Wii U-Version, die aktuell sogar über Twitch und YouTube gestreamt wird.

Das mögen Spieler an Breath of the Wild

Bereits unser Mirco schwärmt in seinem ersten Fazit von Breath of the Wild und auch die Eindrücke von Breath of the Wild fallen größtenteils positiv aus. NeoGAF-User Dusk Golem hat sich einen Livestream von der Wii U-Version des Spiels angesehen und lobt die Spielwelt. Die Details und Weitsicht seien wundervoll und Hyrule biete vielerlei Überraschungen und Dinge, die uns wundern und ins Staunen versetzen würden (was genau das ist, nennt er natürlich nicht, aber das wollen wir ja ohnehin selbst herausfinden).

NeoGAF-User Griss hat das Plateau, die Startregion des Spiels, abgeschlossen und geht näher auf das Gameplay ein, das sich "bislang sehr gut" anfühle. Die Zelda-Formel sei konsequent weiterentwickelt worden: Die Steuerung von Link sei äußerst präzise, das Klettern sei zugänglich und "perfekt ausbalanciert", das Kochen mache Spaß und sei spielerisch sinnvoll.

Die Feinde seien die besten, die er je in einem Zelda-Spiel gesehen habe. Hier betont Griss insbesondere die KI, die "superunterhaltsam" sei. Feinde würden sich ernsthaft darum bemühen, Link in den virtuellen Tod zu schicken.

Nicht alles in Hyrule erstrahlt in hellem Licht

Nichtsdestotrotz haben die NeoGAF-User ein paar Dinge am Action-Adventure auszusetzen. Die meisten negativen Stimmen erntet die englische Sprachausgabe. Hier reichen die Adjektive von "amateurhaft" (Griss) bis "scheiße" (Caelus). Unser Mirco hingegen lobt die deutsche Sprachausgabe von Breath of the Wild, die "exzellent" sei und einen charmanten Mix aus realer Sprache und serientypischem Gebrabbel darstelle.

Kritisiert wird außerdem die Framerate der Wii U-Version. Laut Krigaren würde es massive Framerate-Einbrüche in der Startgegend geben. Dusk Golem schließt sich an und schreibt, dass es bei Auseinandersetzungen mit mehreren Feinden auf einmal ebenfalls zu Framerate-Einbrüchen kommen würde. Griss beschreibt die Performance als "fürchterlich".

Nintendo hat bereits vor einigen Wochen die Unterschiede zwischen Wii U- und Nintendo Switch-Version von Breath of the Wild gegenüber IGN bekannt gegeben. So soll das Spiel von der neuen Hardware der Switch profitieren und mit realistischen und qualitativ hochwertigeren Umgebungsgeräuschen aufwarten. Die Auflösung von Breath of the Wild betrage auf der Hybrid-Konsole 900p, auf der Wii U hingegen 720p. Nintendo gab ebenfalls an, dass beide Fassungen mit 30 Bildern pro Sekunde laufen sollen, was die Meinungen der NeoGAF-User nun aber widerlegen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U. Unser GamePro-Test zur Switch-Version kommt pünktlich zu Release.