Die Zelda-Serie soll auch zukünftig überraschen und die Fans damit begeistern.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein großer Erfolg für Nintendo. Der Titel verkauft sich blendend und zählt zu den bestbewertetsten Spielen aller Zeiten. Auch Mirco zeigte sich begeistert, seinen Test zum Spiel lest ihr hier.

Jetzt hat sich der Producer des Spiels, Eiji Aonuma, in einem Interview mit dem Nikkei Trendy zu diesem Erfolg geäußert und darüber hinaus auch ein paar Worte zur Zukunft der Zelda-Serie verloren.

Generell sei es laut Aonuma nicht einfach gewesen, eine Serie, die solange Bestand habe, zu reformieren, dennoch sei das mit Breath of the Wild gelungen.Das wiederum habe bei allen Fans, die Zelda kannten, zu einer Überraschung geführt, die ihre Erwartungen übertroffen hätte.

"(...) that reform causes a 'surprise' to all our users who have played Zelda until now, since it exceeds their imaginations by a bit (...)"

Diese Überraschung und Euphorie würde sich allerdings auch in einer gesteigerten Erwartungshaltung kommenden Serienteilen gegenüber niederschlagen. Aonoma sei durch Breath of the Wild erneut bewusst geworden wie wichtig es sei, die Zelda-Serie fortzusetzen und würde gerne auch zukünftig Überraschungen bieten, die die Erwartung aller übertreffen.

"(...) through this game, I recognized again that the significance of continuing to create the series is right there, so in the future I'd like to (...) and provide 'surprises' that exceed everyone's expectations."

Vielleicht sehen wir davon schon etwas in den DLCs, die für The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt sind. Bis zu einem nächsten Serienteil dürfte es nämlich noch etwas dauern.

Hat euch Breath of the Wild überrascht?

