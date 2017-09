Nachdem The Witcher 3: Wild Hunt auf der E3 2017-Pressekonferenz von Microsoft als "Xbox One X Enhanced"-Spiel vorgestellt wurde, gab CD Projekt RED via Twitter bekannt, auch an einem PS4 Pro-Patch für das RPG zu arbeiten - und der steht nun in den Startlöchern.

Das gab CD Projekts President Adam Kicinski auf einer Investoren-Konferenz bekannt. Der 4K-PS4 Pro-Patch für The Witcher 3 komme "in wenigen Tagen". Ein genaues Datum wollen die Macher aber noch bekannt geben. Zum Ende des Jahres hin erscheine dann der entsprechende Patch für die Xbox One X.

PR-Sprecher Radek Adam Grabowski ruderte allerdings gegenüber Eurogamer auf Nachfrage hin wieder ein Stückchen von den "wenigen Tagen" weg und bleibt eher vage:

"Die PS4 Pro- und Xbox One X-Updates kommen. Mehr Details zu den Patches samt konkretem Termin werden wir aber erst verkünden, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. "

Die Ankündigung, dass CD Projekt an einem PS4 Pro-Update für The Witcher 3 werkelt, hatte zunächst für Verwunderung gesorgt. Vergangenen Herbst gab das polnische Entwicklerstudio nämlich bekannt, wegen der Arbeiten am Witcher-Kartenspiel Gwent und am kommenden Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077 keine Ressourcen mehr übrig zu haben.