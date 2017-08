Uncharted: The Lost Legacy - Wir verraten euch die Fundorte aller Fotos

In Uncharted: The Lost Legacy dürfen wir mit Chloes Smartphone ganze 28 mal auf den Auslöser drücken. Finden und nutzen wir alle Fotogelegenheiten aus, dann winkt mit "Fotosafari" eine Silber-Trophäe, die uns einen Schritt näher an die begehrte Lost Legacy-Platin-Trophy bringt.

Um euch ein ganzes Stückchen Arbeit bei der Schnappschussjagd abzunehmen, verraten wir euch unten, wo ihr alle Fotogelegenheiten in der Spielwelt der Standalone-Erweiterung findet.

Prolog

Fotogelegenheit 1: Das allererste Foto von Uncharted: The Lost Legacy kann sofort nach dem Intro geschosssen werden. Folgt einfach dem kleinen Mädchen Meenu, die sich auf eine Box an einem Stand stellt und knipst sie ab.

Kapitel 2 - Infiltration

Fotogelegenheit 2: Das zweite Foto könnt ihr gleich nach dem Beginn des zweiten Kapitels schießen. Dreht euch unmittelbar zu Leuchtreklame nach rechts und lichtet Asav und seine Männer ab.

Kapitel 3 - Heimkehr

Fotogelegenheit 3: Hierfür müsst ihr euch gleich nach dem Beginn des Kapitels ein wenig nach rechts drehen und eine Aufnahme von der Landschaft machen, sie sich vor euch erstreckt.

Fotogelegenheit 4: Das vierte Fotomotiv findet ihr bei den Flamingos. Steigt aus dem Jeep, bevor ihr runter ins Wasser zu den Vögeln fahrt und knipst sie von der Klippe aus ab.

Fotogelegenheit 5: Foto Nummer fünf schießt ihr am Ende des dritten Kapitels nach der Schießerei am Tempel mit dem kleinen Wasserfall vor euch.

Kapitel 4 - Die Westghats