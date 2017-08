Unity Engine - Zukünftig mit Xbox One X-Support

Die Unity Engine von Unity Technologies unterstützt zukünftig die kommende Xbox One X von Microsoft. Dadurch erhoffen sich die Macher der Technologie, dass Entwickler mehr Vorteile aus der gesteigerten Power und dem 4K-HDR-Support der Microsoft-Konsole ziehen können. (via Wccftech)

Laut Unity ist die Entwicklung für die Xbox One X identisch zu der für die Xbox One und Xbox One S, die Unity Engine bleibt weiterhin für jeden mit entsprechendem Developement-Kit verfügbar. Spiele, die auf der Unity Engine laufen sind unter anderem Cities: Skylines, Firewatch, ReCore und Yooka-Laylee.

Bereits letzte Woche hatte Epic Games bekannt gegeben, dass die Unreal Engine 4 mit dem Update 4.17 Xbox One X-Support bieten wird. Die Xbox One X erscheint weltweit am 7. November, alles wichtige zur Konsole erfahrt ihr in unserem FAQ.