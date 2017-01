Warhammer: End Times - Vermintide - Karak Azgaraz-DLC kommt bald auch für PS4 & Xbox One

Warhammer: The End Times - Vermintide Karak Azgaraz kommt auch für PS4 & Xbox One.

Bislang war der Karak Azgaraz-Zusatzinhalt für Warhammer: End Times - Vermintide PC-Spielern vorbehalten. Doch die Mini-Erweiterung erscheint am 28. Februar 2017 auch für PS4 und Xbox One, wie die Entwickler von Fatshark bekannt gaben (via DualShockers).

Der DLC beinhaltet drei neue Maps, zwei neue Waffen und drei neue Achievements beziehungsweise Trophäen. Dafür werden 9 Euro fällig.

Hier noch einmal alle Inhalte zusammengefasst:

Neue Map: Khazid Kro

Neue Map: The Cursed Rune

Neue Map: Chain of Fire

Neue Waffe: Warpick for the Dwarf Ranger

Neue Waffe: Falchion for the Witch Hunter

3 neue Achievements

Ebenfalls am 28. Februar soll übrigens der kostenlose "Quest and Contracts"-DLC nachgereicht werden.

