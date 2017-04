Was zockt ihr am Wochenende? - Hier sind unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was zockt ihr am Wochenende?

Ich freue mich riesig auf das Wochenende, denn auf meiner To-Play-Liste steht Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ganz oben. Also werde ich an der Seite von Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot galaktische Abenteuer bestreiten. Das Spiel ist ab sofort übrigens nicht mehr nur für PS4 und Xbox One und Windows-PCs erhältlich, sondern seit gestern auch für iOS Mac.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Gameplay-Trailer mit Release-Termin

Tim ist gerade aus dem Heimaturlaub zurück und stürzt sich in das Metaverse des JRPG Persona 5. Erst gestern wurde bekannt, dass das Entwicklerstudio Atlus auf der Suche nach neuen kreativen Köpfen für die Entwicklung eines weiteren Teil des Spiels ist. Außerdem haben sich die Macher mittlerweile für ihre strengen Streaming-Richtlinien entschuldigt, die in der Vergangenheit etliche Streamer vor den Kopf stießen.

Mehr: Persona 5 im Test - Gib mir mein Herz zurück

Bei Linda bleibt es, da sie letzte Woche ebenfalls Persona 5 gespielt hat, auch an diesem Wochenende japanisch, denn sie geht in Pokemon SoulSilver auf die Jagd nach den kleinen Taschenmonstern. Das Nintendo 3DS-Remake des 2009 erschienen Spiels ist mittlerweile schon 7 Jahre alt, aber definitiv noch spielenswert.

Mehr: Mario Kart 8 Deluxe im Test - Das beste Mario Kart

Dom wirft sich in die digitale Ritterrüstung und metzelt sich durch die taktischen Nahkämpfe in For Honor. Nachdem er in der letzten Woche Little Nightmares getestet hat, ist dies ein deutliches Kontrastprogramm zum Ausspannen am Wochenende. Sollte er sich aus der mittelalterlichen Zeit heraus nach etwas futuristischem sehnen, nimmt er sich Zeit für Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch. Game Director Jeff Kaplan ließ vor einigen Tagen übrigens verlauten, dass exklusive Event-Skins in Zukunft auch in normalen Lootboxes verfügbar sein sollen. Und Vorgestern berichteten wir euch von einem Overwatch-eSportler, der wegen rassistischer Beleidigungen aus seinem Team geworfen wurde und seine Karriere deshalb nun beenden will.

Mirco dreht ein paar Runden in Mario Kart 8 Deluxe, um im Anschluss das heute für die Nintendo Switch erschienene Puyo Puyo Tetris von Sega anzutesten. Rae und Hannes genießen derweil ihren mehr als wohlverdienten Urlaub.

Und nun ihr! Was zockt ihr am Wochenende?