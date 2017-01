Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Was spielt ihr am Wochenende?

Vergangene Woche weckte der Wintereinbruch in Berlin wieder mein Interesse an The Division. Seitdem stapfe ich jeden Abend durch das verschneite New York, um ein, zwei Aufgaben zu erfüllen oder einen Ausflug in die Dark Zone zu wagen. Und so werde ich auch an diesem Wochenende meine Zeit mit dem MMO-Shooter verbringen.

Mehr: The Division - Oscar-Preisträger Stephan Gaghan inszeniert Videospiel-Verfilmung mit Jake Gyllenhaal

Linda bleibt ihrem Spiel von letztem Freitag ebenfalls treu. Sie spielt weiter Dragon Quest Builders. Rae hingegen kämpft in Don't Starve Together ums Überleben, während sich Dom in Darkest Dungeon gleich um das Wohl einer ganzen Heldentruppe kümmert. Hannes macht sich in The Legend of Zelda: Wind Waker HD auf die Suche nach Abenteuern. Und Tobi gruselt sich für unseren Resident Evil 7-Test durch das Haus der verrückten Baker-Familie. Wann unser Review erscheint, erfahrt ihr hier.

So, jetzt seid ihr dran: Was zockt ihr am Wochenende? Und welches Spiel empfehlt ihr uns?