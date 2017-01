Xbox One - Microsoft setzt 2017 auf neue IPs, kein Halo-FPS oder Gears of War

Gears of War 4 kam 2016, Halo 5 2015 – 2017 soll anders werden.

Microsoft will mit dem Xbox One-Lineup dieses Jahr nicht auf Altbekanntes setzen. 2017 ist laut Xbox-Chef Phil Spencer das Jahr der neuen Erfahrungen und IPs. Nachdem 2015 Halo 5 erschienen ist und 2016 im Zeichen von Gears of War 4 stand, erscheint dieses Jahr wohl kein First Person-Shooter im Halo-Universum und auch kein neues Gears of War. Was eigentlich auch keine sonderlich überraschende Ankündigung darstellt.

@Analcletoo XB1 games shipping this year are different for us. not Halo FPS/Gears led, new experiences with different IP, will be fun year — Phil Spencer (@XboxP3) January 17, 2017

Phil Spencer schreibt ausdrücklich von einem Halo-FPS, weil dieses Jahr mit Halo Wars 2 zwar ein großer Halo-Titel erscheint, der aber eben kein First Person-Shooter ist, sondern ein Echtzeitstrategie-Titel. Was genau mit den neuen Erfahrungen und IPs gemeint ist, bleibt bis auf einige Ausnahmen aber leider noch unklar. Bisher wurden dahingehend nämlich eigentlich 'nur' Sea of Thieves, Crackdown 3 und State of Decay 2 angekündigt.

Beziehungsweise nicht eingestampft, wie es Scalebound von Platinum Games ergangen ist. Allerdings besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass Microsoft den einen oder anderen Titel in der Hinterhand hat, der bisher noch nicht angekündigt wurde. Immerhin erscheint dieses Jahr auch noch eine neue Xbox-Konsole, die bisher auf den Namen Project Scorpio hört.

