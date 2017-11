Xbox One X - Bethesda enthüllt Grafik-Upgrades für Wolfenstein 2, Skyrim, Fallout 4 & mehr

Die Xbox One X steht seit heute in den Läden und bietet die Möglichkeit, bereits veröffentlichte Spiele zum Beispiel in höherer Auflösung oder mit besserer Framerate zu spielen. Pünktlich zum Konsolen-Launch kündigt Bethesda an, dass eine ganze Reihe an Titeln des Publishers von der leistungsfähigeren Hardware profitiert.

Die Xbox One X-Unterstützung wurde für folgende Spiele angekündigt: Wolfenstein 2: The New Colossus, Fallout 4, Skyrim Special Edition, Dishonored 2 und Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2 und The Elder Scrolls Online. Aber auch die Xbox 360-Spiele Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion sollen sich auf der neuen Konsole besser spielen lassen beziehungsweise besser aussehen.

Mehr: Wolfenstein 2 - Erstes großes Update bringt neue Inhalte, Leaderboards & Xbox One X-Support

Im Folgenden findet ihr die Grafik-Upgrades im Detail. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Bethesda offenbar zwischen "verbesserter Auflösung", "4K-Auflösung" und "nativer 4K-Auflösung" unterscheidet. Wenn Spiele 'nur' mit "4K-Auflösung" gekennzeichnet sind, wird das Bild anscheinend hochskaliert.

Wolfenstein 2: The New Colossus

4K-Auflösung

Dynamisches Skalieren der Auflösung

Fallout 4

4K-Auflösung

Dynamisches Skalieren der Auflösung

Verbesserte Zeichendistanz für Bäume, Gras, Objekte und NPCs

Verbesserte Godray-Effekte

Skyrim Special Edition

4K-Auflösung

Dynamisches Skalieren der Auflösung

Mehr: Xbox One X - Neue Konsole soll "anspruchsvolle Gaming-Feinschmecker" ansprechen

Dishonored 2 & Dishonored: Death of the Outsider

4K-Auflösung

Dynamisches Skalieren der Auflösung

Verbesserte Stabilität der Framerate

4K-Texturen

Verbesserte Geometrie & Zeichendistanz

Besseres Anti-Aliasing

Höhere Schattenqualität

The Evil Within 2

Verbesserte Auflösung

Höhere Framerate

30 FPS-Lock entfernt

The Elder Scrolls Online

Native 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung

Erhöhte Sichtweite

Verbesserte Schatten dank Screen Space Ambient Occlusion

Verbesserte Wasser-Reflektionen

Für welche Spiele wünscht ihr euch am dringendsten Xbox One X-Support?

Xbox One X - Alles Wichtige zum Release von Microsofts 4K-Konsole