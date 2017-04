Die Hardware Specs der Xbox Scorpio werden wohl am Donnerstag veröffentlicht.

In den vergangenen Tagen kamen Meldungen auf, wonach eine Redaktion die Gelegenheit hatte, sich das Innere der Xbox Scorpio anzusehen und ihre Eindrücke im Laufe dieser Woche veröffentlichen werde. Diese Berichte bestätigten sich nun. Wie Digital Foundry via Twitter bekannt gibt, steht für den 6. April um 15 Uhr ein "exklusiver Xbox Scorpio-Reveal" an.

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/bacxOGerjJ — Digital Foundry (@digitalfoundry) April 4, 2017

Aller Voraussicht nach stellen die Kollegen, die für ihre ausführlichen wie fundierten Technik-Analysen bekannt sind, die Hardware Specs der Xbox Scorpio vor. Darauf lassen unter anderem mehrere Tweets des vertrauenswürdigen Industrie-Insiders shinobi602 schließen.

Scorpion things next week, yes. Hardware sounds damn impressive. ? https://t.co/MovqRIUjLa — shinobi602 (@shinobi602) April 2, 2017

You'll get specifics soon. Deep dive/detailed specs, a look at internals. https://t.co/jvHCkACcW3 — shinobi602 (@shinobi602) April 3, 2017

Zudem decken sich die Angaben von shinobi602 mit Informationen von Windows Central, die bereits am Wochenende vom anstehenden Reveal zur Xbox Scorpio wussten.

Da sich die Quellen von Windows Central in diesem Fall als glaubwürdig erwiesen haben, gewinnen auch ihre früheren Berichte zur Xbox Scorpio an Gewicht. Unter anderem meldete die Website, dass ein großer Teil des Spiele-Lineups in nativem 4K laufe und die Scorpio Spiele in 4K bei 60FPS aufnehme.

Glaubt ihr, dass am Donnerstag auch der Preis der Scorpio enthüllt wird?