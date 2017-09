Im Rahmen der Nintendo Direct, die heute Nacht den ein oder anderen unter euch vielleicht wach gehalten hat, gab der japanische Konzern allerhand neue Infos zu seinen kommenden Spielen bekannt. Neben der Ankündigung, dass Bethesdas Shooter Wolfenstein 2 und Doom auf die Nintendo Switch portiert werden, dürfen wir uns auch über Neuigkeiten zum neuen Monolith Soft-JRPG Xenoblade Chronicles 2 freuen.

Das nun endlich einen konkreten Release-Termin: Xenoblade Chronicles 2 erscheint am 1. Dezember 2017 exklusiv für die Nintendo Switch. Zusammen mit der Bekanntgabe der Erscheinungsdatums gibt's einen frischen Gameplay-Trailer, der uns acht Minuten in die Open World des Xenoblade Chronicles-Sequels entführt.

Für diejenigen, die sich hardwaretechnisch für Xenoblade Chronicles 2 rüsten wollen, hat Nintendo außerdem einen Nintendo Switch-Pro Controller in der "Xenoblade Chronicles 2 Edition" vorgestellt, der ebenfalls ab dem 1. Dezember 2017 in den Läden steht.

Introducing the #NintendoSwitch Pro Controller Xenoblade Chronicles 2 Edition, arriving in stores on December 1st! pic.twitter.com/HjkbVOHyGE

Zu Xenoblade Chronicles 2 wird es zudem eine Collector's Edition geben, die neben dem Spiel ein Artbook, ein Steebook und den Soundtrack enthält.

A special edition of #Xenoblade Chronicles 2 comes with a number of bonus items and lands on December 1st pic.twitter.com/p9J97Vu0cG