Yakuza 6 - Sega entzieht Demo-Lizenzen, um Zugang zur Vollversion zu sperren

Vor ein paar Tagen führte ein Versehen dazu, dass Yakuza 6 schon Wochen vor dem offiziellen Release gratis im PS Store heruntergeladen werden konnte. Spieler, die sich die umfangreiche Prologue-Demo zu Yakuza 6 aus dem nordamerikanischem Store sicherten, konnten das eigentliche Ende der Testversion umgehen, unbegrenzt weiterspielen und sogar Trophäen sammeln. Schließlich reagierte Sega und nahm die Demo wieder offline.

Zunächst blieb unklar, was mit den Spielern wird, die sich die unbeabsichtigte Vollversion schon besorgt hatten und vorab die Story des Action-Adventures erleben durften. Wie verschiedene Demo-Besitzer berichten, hat Sega nun begonnen, denjenigen Spielern die Lizenz für die Testversion zu entziehen, die die Prologue-Demo vor der Entfernung aus dem PS Store heruntergeladen hatten.

Neben der Tatsache, dass sich die Demo nicht mehr starten lässt, gibt es aber keine weiteren Nachwirkungen für betroffene Spieler. Sega gab auf Reddit bekannt, dass sie eng mit Sony zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es für die jeweiligen PSN-Accounts keine Strafen geben wird. Ein Termin für die Rückkehr der Yakuza 6-Demo in den PS Store steht noch aus.

Yakuza 6: The Song of Life erscheint am 17. April 2018 exklusiv für PS4.