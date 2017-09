Yoshi - Super Mario-Entwickler zeigen witzige Konzeptzeichnung vom Nintendo-Dino

Yoshi feierte in Super Mario World auf dem SNES seine Weltpremiere. Der grüne Dino hat die Herzen der Fans im Sturm erobert und ist mittlerweile zu einem wahren Nintendo-Maskottchen aufgestiegen. Sein niedliches Aussehen spielte dabei sicherlich auch eine Rolle - ursprünglich hatten die Entwickler jedoch ein reptilienartiges Design für Yoshi im Sinn.

Im Rahmen eines Interviews für die offizielle japanische Nintendo-Website sprachen die Entwickler Takashi Tezuka und Shigefumi Hino über die Entstehung von Super Mario World und die Idee hinter Yoshi. Die beiden verrieten, dass Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto Mario ursprünglich auf ein Pferd setzen wollte; sie entwickelten als Alternative den grünen Dino Yoshi.

Ein Konzept-Design aus dem Jahr 1989 hatten Tezuka und Hino dabei ebenfalls in der Hinterhand:

Die Geschichte hinter Yoshis Design

Hino zeichnete zunächst eine Art Reptil, das einer Eidechse ähnelte. "Es sah wie ein Krokodil aus", erklärt Tezuka in dem Interview auf der Nintendo-Website. Das schien ihm aber nicht ganz in die Welt von Mario zu passen und der Designer überlegte sich eine niedlichere Figur. Diese nahm Hino wiederum als Grundlage und passte Tezukas Design so an, dass schließlich die Version von Yoshi entstand, die wir kennen.

Ganz nebenbei plauderten Tezuka und Hino noch ein wenig aus dem Nähkästchen und gestanden zum Beispiel auch, dass die Fan-Theorie, dass Mario Yoshi beim Reiten schlägt, einen wahren Kern hat.