Zelda: Breath of the Wild - Neuer TV-Spot zeigt bisher unbekannten Charakter & Fans drehen durch

Der japanische TV-Spot zu Breath of the Wild sorgt für offene Münder in der Fangemeinde.

Ein neuer japanischer TV-Spot zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorgt derzeit für Aufregung in der Fangemeinde. Der kurze Trailer zeigt neben Szenen, die wir bereits aus dem Story-Trailer von der Nintendo Switch-Präsentation kennen, einen komplett neuen Charakter.

Achtung Spoiler!

Etwa ab 0:45 des Clips sehen wir Link, der neben einem riesigen, feuerroten Drachen läuft, der bislang nirgendwo zu sehen war. Nintendo of America bewarb den Trailer just auf Twitter - mit einem Bild, das Link zusammen mit dem Drachen zeigt. Wie Polygon berichtet, erntete der Account nach dem Post etliche Antworten von Fans, die sich über Spoiler beschweren.

Hier könnt ihr euch den TV-Spot ansehen. Auch an dieser Stelle gibt es noch einmal eine ausdrückliche Spoiler-Warnung.

Auf YouTube tummeln sich mittlerweile die ersten Trailer-Analysen. Videomacher ZeldaMaster spekuliert, dass es sich bei dem Drachen um eine Reinkarnation des Ocarina of Time-Bosses Volvagia handeln könnte. Beim Auge der Kreatur erkennt der YouTuber hingegen Ähnlichkeiten zum Charakter Sheikah. Hier könnt ihr euch die Trailer-Analyse von ZeldaMaster ansehen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch sowie für die Wii U.

