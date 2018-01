Die Welt von Zelda: Breath of the Wild ist riesig und steckt voller Geheimnisse und Rätsel. Da kann ein Guide extrem nützlich und willkommen sein, um auch den letzten Schrein zu knacken.

Nintendo und Piggyback haben gemeinsam bereits den offiziellen Guide zu Zelda: BOTW veröffentlicht, legen jetzt aber noch einmal nach. Im neuen Expanded Edition-Guide finden sich jetzt auch alle Inhalte der DLCs. Dazu kommt eine neue Galerie voller Concept Art und vieles mehr.

Release des Expanded Edition-Guide im Februar 2018

Das Werk verdient den Namen Lösungsbuch voll und ganz: Es kommt als Hardcover-Ausgabe mit 512 Seiten daher. Der The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Expanded Edition-Guide soll am 13. Februar erscheinen. In den USA und in Kanada kann das gute Stück schon vorbestellt werden, hierzulande gibt es bei manchen Online-Händlern noch kein Datum, andere geben den 14. Februar 2018 an.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Spieler bezwingt DLC-Endboss ohne Rüstung & mit nur drei Herzen

Zu dem bisher sowieso schon sehr umfangreichen Guide gesellt sich jetzt noch ein ganzes Kapitel zu den beiden DLCs Die legendären Prüfungen und Ballade der Recken. Auf 34 Seiten sollte jedes Detail zu finden sein. Die Artwork-Galerie wurde ebenfalls um DLC-Content erweitert und Karten gibt es natürlich ebenfalls.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Fan entdeckt im neuen DLC lustige Schwachstelle beim Endboss

Die Verantwortlichen versprechen einen "allumfassenden" Guide: Mit allen Aufgaben und Rätseln, allen Dungeons, allen Krog-Samen, jedem Schrein, den besten Waffen, Rüstungs-Upgrades, Händlern und allen optionalen Herausforderungen, Mini-Games, Freischaltbarem, Easter Eggs und noch viel mehr.

Wie findet ihr das Lösungsbuch? Würdet ihr zugreifen, wenn ihr den normalen Guide schon habt?