Neu für PS4, Xbox One & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für Dezember 2016

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 16:00

In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir alle Spiele vor, die im Dezember 2016 für PS4, Xbox One, Nintendos Wii U und Handhelds veröffentlicht werden. Kurz vor Weihnachten erscheinen unter anderem das heiß ersehnte The Last Guardian für PS4 sowie die 3DS-Umsetzung des Super Mario Maker. Einen ersten Angespielt-Bericht von Super Mario Maker 3DS findet ihr hier.

Apropos 3DS: Nintendos Handheld wird gleich zu Beginn des Monats mit zwei neuen Titel versorgt. Am 2. Dezember erscheinen die beiden Japan-Rollenspiele Shin Mega Tensei 4: Apocalypse sowie 7th Dragon 3 Code: VDF.

Hinweis: Die Releases von Stardew Valley und Ark: Survival Evolved (PS4) wurden angekündigt, nachdem dieses Video produziert wurde. Daher solltet ihr immer einen Blick auf unsere Releaseliste auf GamePro.de werfen, wo wir die Neuerscheinungen regelmäßig aktualisieren.