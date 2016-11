PlayStation 4 Pro - Unboxingvideo zu Sonys neuer 4K-PS4

Freitag, 04. November 2016 um 16:16

Am 10. November 2016 erscheint Sonys neue PlsyStation 4 Pro, im Video zeigen wir schon jetzt, was sich alles im Karton verbirgt. Die PS4 Pro ist eine leistunsstärkere Variante der PS4-Konsole mit deutlich mehr Grafikleistung, leicht höherem CPU-Takt, mehr nutzbarem Arbeitsspeicher und 4K-Ausgabe. Im Vergleich zur normalen PS4 spielt sie kompatible Spiele in höheren Auflösungen ab, sorgt für bessere Effekte oder Texturdetails und wertet auch PlayStation-Titel optisch auf. Alle PS4-Spiele sind mit allen PS4-Modellen kompatibel, es gibt also keine Pro-exklusiven Titel. Damit PS4-Spiele mit der Pro besser aussehen, müssen sie die neue Konsole unterstützen. Hier listen wir alle Spiele mit PS4-Pro-Unterstüzung auf. Diese Unterstüzung kommt aktuell zumeist in Form von Software-Updates daher. In den kommenden Tagen werden wir genauer untersuchen, welchen Unterschied die PS4 Pro in 4K, in 1080p und in VR macht.